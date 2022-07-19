Российский паспорт оказался в рейтинге свободы ниже гондурасского

Представители консалтинговой компании Henley & Partners составили рейтинг паспортов мира по открытым для них безвизовым направлениям. Результаты исследования публикует РБК.

Российский паспорт оказался на пятидесятом месте. Он позволяет без визы въезжать на территорию 119 стран. По сравнению с прошлым годом документ потерял одну позицию.

Первое место в рейтинге досталось японскому паспорту, обладатели которого без визы могут посещать 193 страны. На втором месте оказались паспорта Южной Кореи и Сингапура (192 страны). На третьем месте с возможностью путешествовать без визы в 190 стран — паспорта Германии, Испании, Финляндии, Италии и Люксембурга.

Самый низкий показатель среди постсоветских стран — у Туркменистана: паспорт гражданина этой страны открывает безвизовый въезд только в 53 государства. Абсолютный антирекорд — у Афганистана, откуда без визы можно въехать в 27 стран.