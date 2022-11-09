Российский туроператор случайно отправил клиентов в турецкий Мардин вместо Мадрида
Глава Ассоциации туристических предприятий Мардина отметил, что, несмотря на ошибку, город россиянам понравился
9 ноября 2022, 15:19, Илья Звягинцев
Туристическое агентство в России случайно отправило туристов в турецкий город Мардин вместо испанского Мадрида. Об этом сообщает Yeni Akit.
Люди собирались улететь в Испанию через Стамбул, однако когда их привезли в аэропорт другого города, они поняли, что совершена ошибка. Турецкий эксперт по туризму объяснил, что оператор просто перепутал буквы в названии.
Глава Ассоциации туристических предприятий Мардин Аслан Пашаоглу отметил, что людям город понравился.
Уже на следующий день туристов отвезли в Стамбул, где посадили на самолёт до Мадрида.
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