Российский туроператор случайно отправил клиентов в турецкий Мардин вместо Мадрида

Туристическое агентство в России случайно отправило туристов в турецкий город Мардин вместо испанского Мадрида. Об этом сообщает Yeni Akit.

Люди собирались улететь в Испанию через Стамбул, однако когда их привезли в аэропорт другого города, они поняли, что совершена ошибка. Турецкий эксперт по туризму объяснил, что оператор просто перепутал буквы в названии.

Глава Ассоциации туристических предприятий Мардин Аслан Пашаоглу отметил, что людям город понравился.

Уже на следующий день туристов отвезли в Стамбул, где посадили на самолёт до Мадрида.