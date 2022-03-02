Ростуризм порекомендовал россиянам отказаться от поездок в страны, которые ввели санкции

Глава Ростуризма Зарина Догузова выступила с обращением к россиянам на фоне сложившейся ситуации. Напомним, после начала военной спецоперации на территории Украины все страны Европы закрыли для России воздушное пространство.

Догузова порекомендовала россиянам отказаться от поездок в страны, которые ввели санкции в отношении России, а также в страны Латинской Америки. Из-за закрытия воздушного пространства могут возникнуть проблемы с возвращением в Россию.

«Для поездок с целью отдыха мы рекомендуем выбирать страны, которые открыты для поездок с туристическими целями и не вводили против России никаких ограничений. На сегодняшний день доступными для туристических поездок являются Турция, Египет, Тунис, ОАЭ, Китай, Индия, Вьетнам и ряд других государств», — сказала Догузова.

Туроператорам рекомендуют остановить продажу туров в страны, которые закрыли воздушное пространство, а также в государства, путь к которым лежит через закрытое воздушное пространство.

«Также напоминаю, что, помимо доступных зарубежных стран, забронировать предстоящий отдых можно на территории России», — добавила глава Ростуризма.

Напомним, что 2 марта воздушное пространство для России закрыли в США.