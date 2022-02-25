S7 возобновит полеты из Новосибирска в ряд южных городов России

Пассажиры снова могут улететь из Новосибирска на юг страны. Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, авиакомпания S7 открыла рейсы на Сочи, Минеральные Воды, Волгоград, Ставрополь, Махачкалу, Владикавказ и Грозный.

Отмечается, что из-за смены маршрута увеличится время полётов. При этом в часть городов рейсы всё же отменили: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и обратно. В эти города можно будет улететь 2 марта.

Полёты в Кишинёв правительство Молдавии приостановит с 28 февраля — из-за закрытия воздушного пространства.

Отметим, ранее возобновились рейсы в Сочи из Москвы и регионов, в том числе из Барнаула. Первым из вновь открывшегося аэропорта в Сочи стал как раз рейс в столицу Алтайского края в 23:45. А в 09:40 утра 25 февраля барнаульцы могли вылететь в обратном направлении.