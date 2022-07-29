Сибирские актеры поехали на Алтай в самодельном доме на колесах

Супруги — актёры из Хакасии сделали дом на колёсах и отправились в первое путешествие на Алтай, сообщает Театр имени М.Ю. Лермонтова.

«Как-то вечером, листая ленту YouTube, я наткнулся на канал одного парня из Москвы, который сам построил себе кемпер. Я заинтересовался, просмотрел за несколько дней все его видео. Потом недели две ходил и думал: может, тоже такой построить. Показал несколько видеороликов жене и предложил сделать такой же. Она согласилась», — рассказал Алексей.

Его супруга Галина отметила, что изначально посчитала мечту мужа ерундой, но потом увидела, как он загорелся идеей.

Самодельный дом на колёсах / Фото: Театр им. М. Ю. Лермонтова

«На строительство ушло полтора года. Почти каждый день, вечерами, после театра. А когда был свободен, то и на весь день уезжал в гараж и строил свой дом на колёсах», — подчеркнул Алексей.

Сейчас супруги возвращаются с Алтая. Путешествие стало первым для их автодома.