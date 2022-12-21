Сколько денег принёс Алтайскому краю курортный сбор в 2022 году и что построят на эту сумму

Курортный сбор в Белокурихе будут взимать до конца 2024 года

21 декабря 2022, 06:25, Антон Дегтярев

Белокуриха / Фото: amic.ru

За 11 месяцев 2022 года в Белокурихе собрали 52,5 млн рублей курортного сбора. Всего с мая 2018 года (именно тогда здесь начали взимать сбор) бюджет города пополнился на сумму более 165 млн рублей. Средства направлены на благоустройство и ремонт инфраструктуры общего пользования, сообщил начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края Евгений Дешевых на пресс-конференции 20 декабря.

Дешевых отметил, что благодаря средствам от курортного сбора удалось привести в порядок гостевой маршрут в Белокурихе, сделать световое оформление туристических мест, поставить новое ограждение, обустроить пешеходные мосты, установить лавочки и урны.

«За счёт курортного сбора поддерживаются и модернизируются терренкуры, благодаря ему преобразилась Ореховая аллея, сейчас завершается приёмка работ по курортному скверу напротив „Алтайского замка“. В планах в следующем году сформировать набережную реки Белокуриха. Курортный сквер будет интегрирован с набережной, также надо будет дополнить световое оформление вдоль улиц по главным фасадам зданий и санаториев», — рассказал Евгений Дешевых.

Чиновник отметил, что сбор помогает не только муниципалитету, но и бизнесу в повышении качества курорта. Если поступления останутся хотя бы на сегодняшнем уровне, то на эти деньги можно будет сделать полноценную большую набережную. В планах у властей также обустроить территорию рядом со старой радонолечебницей и починить колодец, отметил Дешевых. Но всё будет зависеть от денег, подчеркнул он.

Дешевых также напомнил, что в этом году курортный сбор в Белокурихе продлили ещё на два года — до 31 декабря 2024-го. Размер «налога» останется прежним — 50 рублей в сутки, сохранятся все льготные категории граждан, освобождённые от его уплаты. Ежегодно за счёт курортного сбора планируется пополнять бюджет на сумму от 40 до 45 млн рублей, отметил Дешевых.

Напомним, что курортный сбор в Алтайском крае ввели с мая 2018 года. На протяжении нескольких лет его стоимость менялась, а однажды его даже отменяли. В 2019-2020 годах размер курортного сбора составлял 50 рублей в сутки с человека. В 2020 году его прекратили собирать, чтобы поддержать туристическую отрасль в период пандемии. В 2021-м сбор вернули, но уже в сниженном размере: 30 рублей. А с 1 января сумма «налога» вернулась на уровень 50 рублей.