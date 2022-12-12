Собирающихся отдохнуть на Алтае туристов обманывают по схеме из 90-х

Мошенническая схема под названием «таймшер», которую активно применяли несколько десятилетий назад, вновь начала использоваться на популярных у россиян курортах, пишет «Московский комсомолец».

«Схема отработана ещё в 90-х и даже не изменилась: 30% оплачиваешь и подписываешь договор. Он у тебя на руках, там сказано, что ты владелец такого-то номера в отелях такой-то сети. Звучит красиво, но на деле, когда клиент звонит по указанным телефонам, чтобы оговорить время заезда, начинает что-то происходить: то отель на ремонте, то номер на это время занят другими владельцами, то слишком высокий сезон, то слишком низкий», — отмечает издание.

При этом один и тот же номер может быть продан сколько угодно раз. Всех обманутых объединяет то, что на крючок попадаются главным образом семьи, а не отпускники-одиночки.

Напомним, сейчас россияне активно готовятся к отдыху на новогодних праздниках. Самые популярные зарубежные направления — Турция, Египет, Мальдивы, Арабские Эмираты и Таиланд. Внутри страны туристов привлекают Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Алтай.