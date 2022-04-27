Стало известно, почему отключалось электричество в центре Барнаула днем 27 апреля
Электроснабжение восстановили в течение часа
27 апреля 2022, 19:54, Никита Черников
Отключение электричества в центре Барнаула днем 27 апреля было вызвано срабатыванием системы защиты, сообщили amic.ru в пресс-службе компании «Россети Сибирь».
Там отметили, что в 15:02 по местному времени на подстанции «Подгорная» устройства релейной защиты отключили две линии электропередачи 100 кВ и еще две линии 35 кВ.
«Энергетики оперативно приступили к осмотру оборудования подстанции и линий. Видимых повреждений обнаружено не было. Причины срабатывания системы защиты уточняются. Электроснабжение всех потребителей было восстановлено в течение часа», — говорится в сообщении.
Напомним, днем 27 апреля центр Барнаула внезапно остался без света. Электричество не было на проспекте Социалистическом, улицах Чернышевского, Папанинцев, Димитрова и других.
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