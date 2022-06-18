Стандарт «все включено» введут в российских отелях в 2023 году
Он будет действовать для гостиниц разной звездности
18 июня 2022, 15:59, Никита Черников
В 2023 году в российских отелях начнут действовать стандарты «все включено» и «ультра все включено», их утвердят до конца года. Об этом агентству ТАСС сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Оба критерия, по ее словам, заработают для гостиниц разных категорий звездности.
Чтобы отели могли работать по такой системе, нужно будет соответствовать ряду требований, среди которых — наличие на территории нескольких ресторанов (в том числе одного круглосуточного), детской анимации, отдельных детских комнат, а также теплых бассейнов.
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