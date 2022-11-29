Свободные номера на Новый год в отелях Алтая почти закончились

Свободные номера на Новый год в алтайских отелях почти закончились. Как сообщает Country Scanner, сейчас стоимость трехдневного тура с размещением в четырехзвездочном «Алтай Пэлэс» достигает 100 тысяч рублей.

На данный момент доступен заезд лишь на три ночи, с 31 декабря по 3 января. Есть и более дорогие варианты — 230 тысяч рублей за трое суток в трехкомнатном номере. В стоимость входит новогодний ужин и прочие развлечения, а цены указаны на двоих. Более продолжительный отдых можно забронировать лишь после 8 января.

Свободных мест на новогодние каникулы не осталось и в отеле «Манжерок, где забронировать номер можно лишь после 6 января. Схожая ситуация и в Altai Resort, где остались варианты отдыха лишь с 14 по 19 декабря или с 6 по 11 января.

Парк-отель «Шишка» тоже заполнен на 100%. Забронировать дом можно после 6 января. Ценники стартуют от 9 000 рублей.