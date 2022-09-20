Тёплое озеро Ая приманило летом 2022-го на треть туристов больше, чем в прошлом году

Озеро Ая, «Бирюзовая Катунь» и озеро Яровое вошли в топ самых популярных туристических мест Алтайского края по версии МТС. Компания проанализировала летние маршруты при помощи геоаналитической платформы GeoEffect, которая оценивает туристические потоки, нагрузку на инфраструктуру, аудиторию мероприятий и фестивалей.

Единственное тёплое озеро в регионе — Ая — в МТС назвали «меккой» для туристов. И с каждым годом оно становится всё популярнее: в 2022 году его посетило на 30% туристов больше, чем годом ранее. Гости ценят здесь развитую инфраструктуру, песчаные пляжи и горные пейзажи.

В комплексе природного и экстремального туризма «Бирюзовая Катунь» отдыхало на 20% туристов больше. Третье место рейтинга получает солёное озеро Яровое, которое кроме лечебной грязи славится пляжными дискотеками и фестивалями. Город-курорт посетило также на 20% больше туристов по сравнению с летом прошлого года.

Согласно «большим данным» МТС, треть аудитории летних путешественников составили туристы из соседних сибирских регионов в возрасте 35-44 лет. В среднем гости проводили в крае по три или четыре дня и чаще всего путешествовали на собственном автомобиле.

Им в этом помогал виртуальный путеводитель по Алтайскому краю, который представляет собой приветственное СМС-сообщение со ссылкой на сайт с подборкой рекомендованных к посещению мест. А также бесплатная аудиоэкскурсия по Чуйскому тракту.