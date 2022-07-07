Три самолёта отправили в Барнаул вместо Новосибирска из-за густого тумана

Утром 7 июля из-за сильного тумана из новосибирского аэропорта Толмачёво на запасные аэродромы перенаправили четыре рейса, пишет «НДН.Инфо» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

В Барнауле приземлились рейсы С7 2511 из Домодедово, РД 7758 из Ферганы и С7 5556 из Худжанда, а ZF 470 из Антальи направили в Красноярск. Во всех самолётах насчитывалось 773 пассажира.

Сейчас они уже благополучно добрались до Новосибирска.

Также из-за непогоды задерживали самолёты до Абакана, Норильска, Домодедово, Владивостока, Нерюнгри, Братска и Нижневартовска.

Аэропорт Толмачёво уже работает в штатном режиме.