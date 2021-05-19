Турция уверена в открытии авиасообщения с Россией

Дата возобновления полётов между Россией и Турцией пока неизвестна, но в Анкаре считают, что смогут убедить Москву открыть авиасообщение. Таким образом, полёты могут начаться после 1 июня.

Напомним, из-за тяжёлой эпидобстановки в Турции Россия ограничила авиасообщение с это страной с 15 апреля. В секретариате российского вице-премьера Татьяны Голиковой рассказали, что она провела встречу с главным внешнеполитическим советником президента Турции Ибрагимом Калыном и министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем. Отмечалось, что для оценки ситуации в Турцию будет направлена делегация из РФ.

Агентство Bloomberg ранее сообщило со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника, что Турции не удалось убедить РФ возобновить авиасообщение 2 июня, это произойдёт не ранее 15 июня, пишет РИА Новости.