Туристам не рекомендуют летать в Таиланд из-за проблем с ПЦР-тестами
Почти каждый пятый прилетевший получил положительный результат теста на коронавирус и отправился на карантин
Туроператоры не рекомендуют туристам летать в Таиланд из-за проблем со сдачей ПЦР-тестов. Компании уже перестали принимать брони на курорты страны, отмечает “Коммерсантъ”.
Издание сообщает о том, что спрос у туристов на отдых в Таиланде начал падать, а операторы советуют обратить внимание на более лояльные страны, среди которых Турция, Египет, ОАЭ и Доминикана.
Фактически у каждого пятого российского туриста, по информации АТОР, по прилёте был получен положительный результат ПЦР-теста.
Свободно передвигаться по стране туристы могут только при отрицательном результате анализа. Если прилетевшему не нужна госпитализация, то он будет отправлен на карантин в отель.
Подобный “отдых” может обойтись в круглую сумму.
Ранее сообщалось, что ещё один популярный у россиян курорт может потерять свою доступность. Цены на туры в Турцию могут вырасти на 50%.