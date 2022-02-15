Туристам не рекомендуют летать в Таиланд из-за проблем с ПЦР-тестами

Туроператоры не рекомендуют туристам летать в Таиланд из-за проблем со сдачей ПЦР-тестов. Компании уже перестали принимать брони на курорты страны, отмечает “Коммерсантъ”.

Издание сообщает о том, что спрос у туристов на отдых в Таиланде начал падать, а операторы советуют обратить внимание на более лояльные страны, среди которых Турция, Египет, ОАЭ и Доминикана.

Фактически у каждого пятого российского туриста, по информации АТОР, по прилёте был получен положительный результат ПЦР-теста.

Свободно передвигаться по стране туристы могут только при отрицательном результате анализа. Если прилетевшему не нужна госпитализация, то он будет отправлен на карантин в отель.

Подобный “отдых” может обойтись в круглую сумму.

Ранее сообщалось, что ещё один популярный у россиян курорт может потерять свою доступность. Цены на туры в Турцию могут вырасти на 50%.