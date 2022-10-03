Туристов обяжут соблюдать кодекс поведения на Алтае

До приезжих будут доводить информацию о приближении к сакральным местам

3 октября 2022, 08:06

Власти Республики Алтай хотят создать кодекс поведения туриста, который будет обеспечивать защиту природы региона от загрязнения. Как сообщает ТАСС, об этом заявил замглавы региональной Ассоциации гидов-инструкторов и экскурсоводов Айас Тодошев на экологическом форуме «Нить природы».

Распространять его будут через туроператоров, экскурсоводов и гидов-инструкторов, в самолётах, с помощью навигационных систем и аудиогидов. Эксперт подчеркнул, что кодекс будет содержать пункт, который обязывает туристов изучать национальные особенности и традиции, а также бережно относиться к наследию Алтая — до приезжих будут доводить информацию о приближении к сакральным местам.

«Также можно поработать с авиакомпаниями, чтобы пассажиров на борту по прибытии в регион информировали о необходимости соблюдения экологических требований. Это всё необходимо для того, чтобы предотвратить конфликт с местным населением», — подчеркнул он.

Тодошев добавил, что ежегодно в Республику Алтай прилетают более 2 млн туристов, которые оставляют после себя большие объёмы мусора, привязывают ленточки на ветви деревьев и делают надписи на скалах, в том числе в «сакральных для алтайцев местах».

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