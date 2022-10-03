Туристов обяжут соблюдать кодекс поведения на Алтае

Власти Республики Алтай хотят создать кодекс поведения туриста, который будет обеспечивать защиту природы региона от загрязнения. Как сообщает ТАСС, об этом заявил замглавы региональной Ассоциации гидов-инструкторов и экскурсоводов Айас Тодошев на экологическом форуме «Нить природы».

Распространять его будут через туроператоров, экскурсоводов и гидов-инструкторов, в самолётах, с помощью навигационных систем и аудиогидов. Эксперт подчеркнул, что кодекс будет содержать пункт, который обязывает туристов изучать национальные особенности и традиции, а также бережно относиться к наследию Алтая — до приезжих будут доводить информацию о приближении к сакральным местам.

«Также можно поработать с авиакомпаниями, чтобы пассажиров на борту по прибытии в регион информировали о необходимости соблюдения экологических требований. Это всё необходимо для того, чтобы предотвратить конфликт с местным населением», — подчеркнул он.

Тодошев добавил, что ежегодно в Республику Алтай прилетают более 2 млн туристов, которые оставляют после себя большие объёмы мусора, привязывают ленточки на ветви деревьев и делают надписи на скалах, в том числе в «сакральных для алтайцев местах».