Туристы из России смогут оплачивать экскурсии за границей в рублях

Российские туроператоры внедряют возможность для туристов оплачивать экскурсии в рублях. Подобная практика уже действует в Турции, Египте, Таиланде, Армении и Узбекистане.

«Оплату экскурсий заранее и в рублях мы стали внедрять с марта, потому что началось много запросов в связи с тем, что во многих странах карта „Мир“ не работает, кто-то не хочет везти с собой много наличной валюты, а другие переживают, что на месте у них может не быть такой возможности», — цитирует РИА Новости пресс-службу компании «Интурист».

Сейчас специалисты работают над тем, чтобы люди заранее покупали экскурсии в ряд арабских стран.

Покупать экскурсии за рубли предлагают туристам и другие туроператоры.