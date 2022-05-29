Туроператоров в России обязали предоставлять данные о проданных путевках в единую базу

Отказ от размещения информации в электронной системе приведёт к административной ответственности

29 мая 2022, 11:05, Илья Звягинцев

Туроператоры в России обязаны будут вносить данные о проданных путёвках в единый реестр. Соответствующий документ подписал президент Владимир Путин.

Новый закон предусматривает исключение туроператора из единого федерального реестра в случае продажи путёвок без включения их в единую базу.

Как отмечает ТАСС, с 2018 года компании в добровольном порядке решали, будут ли они вносить данные в «Электронную путёвку». С 1 сентября 2022 года для большинства проданных туров это требование станет обязательным. Для ряда положений, относящихся к выездному туризму, закон вступит в силу с 1 марта 2023 года, а по некоторым пунктам, относящимся ко въездному туризму, — с 1 сентября 2023 года.

Разработчики инициативы отмечают, что она позволит защитить права потребителей. Покупатели туров смогут отслеживать их в единой базе.

Ранее сообщалось, что россиянам, которые планируют провести отпуск внутри страны, предлагают добавить неделю отдыха.

Россиянам, которые собираются отдыхать внутри страны, предлагают на неделю увеличить отпуск

Россиянам, которые собираются отдыхать внутри страны, предлагают на неделю увеличить отпуск

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