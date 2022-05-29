Туроператоров в России обязали предоставлять данные о проданных путевках в единую базу

Туроператоры в России обязаны будут вносить данные о проданных путёвках в единый реестр. Соответствующий документ подписал президент Владимир Путин.

Новый закон предусматривает исключение туроператора из единого федерального реестра в случае продажи путёвок без включения их в единую базу.

Как отмечает ТАСС, с 2018 года компании в добровольном порядке решали, будут ли они вносить данные в «Электронную путёвку». С 1 сентября 2022 года для большинства проданных туров это требование станет обязательным. Для ряда положений, относящихся к выездному туризму, закон вступит в силу с 1 марта 2023 года, а по некоторым пунктам, относящимся ко въездному туризму, — с 1 сентября 2023 года.

Разработчики инициативы отмечают, что она позволит защитить права потребителей. Покупатели туров смогут отслеживать их в единой базе.

Ранее сообщалось, что россиянам, которые планируют провести отпуск внутри страны, предлагают добавить неделю отдыха.