В аэропорту Новосибирска более 170 пассажиров почти сутки ожидают вылета в Дубай

Воздушное судно не смогло вовремя вылететь из-за поломки

23 апреля 2022, 15:05, Никита Черников

В аэропорту Толмачёво города Новосибирска вылета в Дубай ожидают более 170 пассажиров. Люди должны были улететь в ОАЭ ещё в 19:45 22 апреля, сообщает «Интерфакс».

В связи c задержкой авиарейса FZ 964 Новосибирск — Дубай авиакомпании Flydubai транспортная прокуратура организовала проверку.

«Проводится проверка своевременности предоставления пассажирам услуг по размещению в гостинице и обеспечения горячим питанием», — говорится в сообщении.

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Также установлено, что воздушное судно не смогло вовремя вылететь из-за технической неисправности. До настоящего момента самолёт ещё не отремонтировали.

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