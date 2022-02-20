В Алтайском крае изменится расписание поездов на праздники. Как они будут ходить?

Расписание движения пригородных поездов в Алтайском крае изменится на время ближайших праздников, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.

Какие поезда отменят?

23 февраля, 7 и 8 марта: Озерки — Барнаул (отправление в 04:34, прибытие в 05:56); Депо — Барнаул (отправление в 07:06, прибытие в 07:45); Барнаул — Красный Боец (отправление в 18:36, прибытие в 20:36); Заринская — Барнаул (отправление в 06:50, прибытие в 08:25).

24 февраля и 9 марта: Озерки — Барнаул (отправление в 05:35, прибытие в 06:55).

6 марта: Заринская — Барнаул (отправление в 14:40, прибытие в 16:47).

7 марта: Сузун — Барнаул (отправление в 04:01, прибытие в 06:55).

Какие поезда назначат?

23 февраля и 8 марта: Заринская — Барнаул (отправление в 14:40, прибытие в 16:47).

24 февраля и 9 марта: Сузун — Барнаул (отправление в 04:01, прибытие в 06:55).

5 марта: Озерки — Барнаул (отправление в 04:34, прибытие в 05:56); Депо — Барнаул (отправление в 07:06, прибытие в 07:45); Барнаул — Красный Боец (отправление в 18:36, прибытие в 20:36); Заринская — Барнаул (отправление в 06:50, прибытие в 08:25).

7 марта: Озерки — Барнаул (отправление в 05:35, прибытие в 06:55).

8 марта: Барнаул — Ребриха (отправление в 09:04, прибытие в 12:06); Ребриха — Барнаул (отправление в 13:38, прибытие в 16:36).