В АТОР рассказали, где россиянам отдыхать без карт Visa и Mastercard

После того как платёжные системы Visa и Mastercard объявили об остановке работы в России, российским туристам придётся искать новые маршруты. Об этом сообщили «Коммерсанту» в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Менее привлекательными для россиян становятся те страны, отели в которых не используют систему «всё включено». Сейчас такая система действует в Турции, Тунисе, Египте, а также некоторых отелях на Мальдивах, в ОАЭ, на Кубе, в Доминикане и Мексике.

Также новыми туристическими маршрутами для россиян могут стать страны, которые принимают карты платёжной системы «Мир».

Это Турция, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия.