В Белокурихе ожидается прирост турпотока к концу года
Объекты размещения отдыхающих в городе уже готовятся к приёму гостей
15 декабря 2022, 08:53, Илья Звягинцев
Фото: unsplash.com
Власти Белокурихи ожидают прирост турпотока к концу города. Об этом рассказал глава города Константин Базаров в интервью ТАСС.
По его словам, сейчас объекты размещения туристов уже готовятся к приёму гостей. При этом Базаров отметил, что количество мест ограничено, а большие санатории работают над повышением уровня комфорта.
При этом поток туристов в Белокуриху растёт. В 2022 году число отдыхающих возросло на 3-4% и достигло 300 тысяч человек.
Ранее стало известно, что Алтайский край занял шестое место в списке самых желаемых мест отдыха у россиян.
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