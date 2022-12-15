В Белокурихе ожидается прирост турпотока к концу года

Объекты размещения отдыхающих в городе уже готовятся к приёму гостей

15 декабря 2022, 08:53, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

Власти Белокурихи ожидают прирост турпотока к концу города. Об этом рассказал глава города Константин Базаров в интервью ТАСС.

По его словам, сейчас объекты размещения туристов уже готовятся к приёму гостей. При этом Базаров отметил, что количество мест ограничено, а большие санатории работают над повышением уровня комфорта.

При этом поток туристов в Белокуриху растёт. В 2022 году число отдыхающих возросло на 3-4% и достигло 300 тысяч человек.

Ранее стало известно, что Алтайский край занял шестое место в списке самых желаемых мест отдыха у россиян.