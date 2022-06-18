В Белокурихе за 8 млрд рублей построят санаторий на 440 мест

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на Петербургском международном экономическом форуме подписал соглашение с компанией «Санаторий „Алтай Вест“» о строительстве санатория в Белокурихе.

К его строительству планируют приступить в 2023 году. Инвестируют в проект порядка 8 млрд рублей.

На территории площадью 4,2 га возведут два спальных комплекса на 440 мест, рестораны, лечебный и акватермальный корпуса, а также открытые и закрытые бассейны, передают «Вести Алтай».