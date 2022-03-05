В «Бирюзовой Катуни» откроют два комплекса на 100-150 номеров

В «Бирюзовой Катуни» в 2022 году откроют два комплекса для размещения туристов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгения Дешевых.

Комплексы «Алтика Алтай» и «Лес и река» находятся на соседних участках возле въезда через металлический мост в сторону Тавдинских пещер. Они рассчитаны на 100-150 номеров. Стоимость объектов Дешевых не уточнил. Также в этом году 40 первых шале появятся на территории игорной зоны «Сибирская монета».

Дешевых рассказал, что в 2021 году в регионе вдвое вырос объём частных инвестиций в туристическую отрасль по сравнению с допандемийным 2019 годом. Сейчас он составляет более 1,8 млрд рублей.

Ранее «Алтайавтодор» объявил о начале аукциона на проведение реконструкции участка трассы Алтайское — Ая — «Бирюзовая Катунь». Начальная цена контракта составляет более 1,1 млрд рублей. За эти деньги подрядчик должен обновить 10 километров дороги в Алтайском районе.