В Германии ужесточили визовые требования для россиян

Германия ужесточила правила въезда для россиян, сообщается на сайте VisaMetrics.

Претендент из России на визу ФРГ отныне должен приложить к заявлению выписку из банка, работающего в одной из стран Евросоюза, и тем самым доказать наличие достаточного количества средств на время пребывания в шенгенской зоне.

«К рассмотрению могут быть приняты только актуальные выписки, выданные на имя заявителя из поддающегося проверке банка, действующего в странах — членах ЕС. Документ должен включать информацию о текущей сумме денежных средств на счёте (счетах). Заявитель должен предоставить соответствующие выписки из банковского счёта за последние три месяца», — говорится в перечне документов, нужных для туристической визы.

Ранее эксперты предложили россиянам альтернативу платёжной системе «Мир» в Турции.