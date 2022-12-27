В Китае отменят карантин для въезжающих в страну

Для въезда будет достаточно предоставить отрицательный результат теста на ковид

27 декабря 2022, 09:22, Никита Черников

Фото: unsplash.com

Китай с 8 января отменит карантин по COVID-19 при въезде в страну, пишет ТАСС.

С этого дня для въезда будет достаточно предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не позднее 48 часов до приезда.

«В случае отрицательного результата они смогут въехать в КНР без запроса кода здоровья в посольстве или консульстве при заполнении таможенной декларации о состоянии здоровья», — сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на местные власти.

Власти Китая ввели ограничения на въезд в страну для прибывающих из-за рубежа лиц в 2020 году. Изначально срок изоляции составлял до трех недель, в ноябре его сократили до восьми дней, а позднее — до трёх дней.