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В краевом управлении по туризму прокомментировали чересчур высокую стоимость отдыха на Алтае

Отдых на Алтае, по мнению жителей края, доступен стал только москвичам

21 декабря 2022, 06:42, Антон Дегтярев

Горы в Алтайском крае / Фото: amic.ru
Горы в Алтайском крае / Фото: amic.ru

Цены на туристические услуги в Алтайском крае повышаются вместе с уровнем инфляции и спросом. Высокая стоимость отдыха в регионе, которая, по словам жителей края, доступна только москвичам, — явление нормальное и не приведёт к тому, что обычные люди будут предпочитать «дикий» туризм цивилизованному. Так считает начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края Евгений Дешевых.

На пресс-конференции 20 декабря он отметил, что сейчас цены растут на многие группы товаров, поэтому стоимость услуг тоже увеличивается. Повышается и спрос — в связи с санкциями часть людей не может позволить себе иностранные курорты и едет на отечественные, в том числе в Алтайский край, указывает Дешевых. Всё это и приводит к формированию высоких, или «столичных» цен на услуги. Это законы рынка, государство на них повлиять не может, отмечает Дешевых. Однако, уверяет он, чиновники делают всё, чтобы отдых в крае оставался доступным для местных жителей.

«Мы стараемся создавать условия для расширения объектов, увеличения номерного фонда. Так снижается нагрузка на одно место, спрос распределяется на несколько объектов. Мы вводим меры поддержки, которые стимулируют туроператоров снижать цены на услуги, субсидируем отдых детей, людей с ограниченными возможностями здоровья на наших потенциальных, но не очень популярных территориях — это Солонешенский, Красногорский, Чарышский, Змеиногорский и Курьинский районы», — пояснил Дешевых.

Цены на отдых в Республике Алтай и в Алтайском крае Евгений Дешевых сравнивать не стал. По его словам, один продукт сопоставить с другим очень сложно, потому что даже объекты одного назначения в двух регионах сильно различаются.

Всего за 11 месяцев 2022 года туристический поток в Алтайском крае составил 1,8 млн человек. По сравнению с 2021 годом показатель вырос на 4%.

Ранее amic.ru сообщал, что в 2021 году, во время пандемии и ограничения на выезд за границу, цены на отдых на Алтае летом поднялись на 40% в отелях как VIP, так и эконом-сегмента. На организованные туристические маршруты цены выросли примерно на 20%. А в 2022 году отдых на Алтае подорожал ещё на 30%, рассказывала в июле 2022 года директор Алтайтурцентра Александра Томашевич. Всему виной растущий спрос. Так, в этом году уже в июне популярные алтайские санатории и отели премиум-класса были заняты на все три летних месяца.

Комментарии 17

  • Где там рейсы в Мьянму?)
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Явление нормальное - для кого нормальное ? Для данного чиновника возможно и нормальная, а для подавляющего большинства жителей края - явно нет. Но когда чиновников это интересовало.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • доступна только москвичам, — явление нормальное и не приведёт к тому… А к чему это приведёт? Сидите дома со своими алтайскими зарплатами???
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Все идет по плану...(с)
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Какой нам Горный, дорогая? * Мы в отпуск едем по грибы * И наслаждаемся закатом * Губы
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Экономика должна быть либеральной.Сферу туризма тоже касается.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • и спросом --- сейчас спрос на развлечения растет, время радостное
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Будущее тут печально Пройдет 45 лет и среди гниющих развалин баз будут бродить унылые коровы. А ведь так и будет и никак иначе
    21 декабря, Гость   Ответить
  • "Мы стараемся........"? Это заметно. Спасибо за старания.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Развлечения дорогие и убогие, сервиса минимум при всем его своеобразии. Для тех же москвичей это разовая поездка, второй раз не приедут. Если сложить все затраты - ценник очень крут. Горный хорош с палаткой, да на звезды посмотреть вечером, горным воздухом подышать по закуску.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Если не развивать туристическую инфраструктуру при растущем спросе, гарантирован рост цен. Дешевых не работает на развитие и обосновывает рост цен спросом. Как развивается "туркластер" многие годы мы знаем из СМИ на примере убыточной Бирюзовой Катуни, Белокурихи горной, игровой зоны. Чиновнику за ответ двойка
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Да и на зарплату в 20т я не могу себе позволить летом поехать в горный.могли бы и для местных жителей зная наши доходы.-узаконить скидку.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Кроме как издевательство, данные речи сложно чем то назвать . Нормально им что в Алтае с зарплатой предпоследней по стране цены московские. Сидели бы и просто в тряпочку молчали раз не на что в нашей стране правительство повлиять не может. Рост цен связан с абсолютно оборзевшими собственниками этих баз. Раз людям деваться некуда, на привычные курорты не попасть, значит поедут хоть вдридорога и в наши горноалтайские дыры. Ведь такая же логика у всех.
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Ответ Чиновника Министерства Отдыха.
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, в мире используют двойной прайс. Один для местных, другой для приезжих. Могли бы так сделать и на курортах. Есть алтайская прописка - одна цена. В этом году в санатории Аврора (Белокуриха) цена была в два раза больше, чем год назад. Один и тот же номер.
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Ржачненько, подумало Дешевых.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Это вы у нас ещё не видели цены на квартиры, даже москвичи в шоке
    24 декабря, Гость   Ответить
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