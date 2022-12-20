В краевом управлении по туризму прокомментировали чересчур высокую стоимость отдыха на Алтае

Цены на туристические услуги в Алтайском крае повышаются вместе с уровнем инфляции и спросом. Высокая стоимость отдыха в регионе, которая, по словам жителей края, доступна только москвичам, — явление нормальное и не приведёт к тому, что обычные люди будут предпочитать «дикий» туризм цивилизованному. Так считает начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края Евгений Дешевых.

На пресс-конференции 20 декабря он отметил, что сейчас цены растут на многие группы товаров, поэтому стоимость услуг тоже увеличивается. Повышается и спрос — в связи с санкциями часть людей не может позволить себе иностранные курорты и едет на отечественные, в том числе в Алтайский край, указывает Дешевых. Всё это и приводит к формированию высоких, или «столичных» цен на услуги. Это законы рынка, государство на них повлиять не может, отмечает Дешевых. Однако, уверяет он, чиновники делают всё, чтобы отдых в крае оставался доступным для местных жителей.

«Мы стараемся создавать условия для расширения объектов, увеличения номерного фонда. Так снижается нагрузка на одно место, спрос распределяется на несколько объектов. Мы вводим меры поддержки, которые стимулируют туроператоров снижать цены на услуги, субсидируем отдых детей, людей с ограниченными возможностями здоровья на наших потенциальных, но не очень популярных территориях — это Солонешенский, Красногорский, Чарышский, Змеиногорский и Курьинский районы», — пояснил Дешевых.

Цены на отдых в Республике Алтай и в Алтайском крае Евгений Дешевых сравнивать не стал. По его словам, один продукт сопоставить с другим очень сложно, потому что даже объекты одного назначения в двух регионах сильно различаются.

Всего за 11 месяцев 2022 года туристический поток в Алтайском крае составил 1,8 млн человек. По сравнению с 2021 годом показатель вырос на 4%.

Ранее amic.ru сообщал, что в 2021 году, во время пандемии и ограничения на выезд за границу, цены на отдых на Алтае летом поднялись на 40% в отелях как VIP, так и эконом-сегмента. На организованные туристические маршруты цены выросли примерно на 20%. А в 2022 году отдых на Алтае подорожал ещё на 30%, рассказывала в июле 2022 года директор Алтайтурцентра Александра Томашевич. Всему виной растущий спрос. Так, в этом году уже в июне популярные алтайские санатории и отели премиум-класса были заняты на все три летних месяца.

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Туризм Спрос превышает предложения: отдых в Алтайском крае подорожал на 30% в 2022 году