В Минтрансе обсуждают возможность введения дополнительного сбора с авиабилетов по стране. Об этом сообщает газета «Известия».

Средства со сбора, который может составить от 70 до 250 рублей, направят в новый резервный фонд поддержки пассажиров. Эти деньги пойдут на выполнение обязательств перевозчиков перед пассажирами в случае форс-мажоров.

Предполагается, что появление сбора не приведёт к подорожанию авиабилетов, а авиаперевозчики просто перераспределят компоненты стоимости билета. Однако как отметил гендиректор консалтинговой компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий, для этого нужно уменьшить или отменить другой сбор.

«Но логика правительства ясна: авиации сейчас очень тяжело, текущий сезон переживут не все компании. В пандемию государство искусственно запретило банкротить авиаперевозчиков. Но бал закончился, и это отлично понимают в отрасли. Сейчас половина самолётов в парках российских перевозчиков стоит на бетоне — это прямые убытки. Думаю, что из первой десятки две-три авиакомпании не доживут до окончания этого сезона», — подчеркнул он.

При этом Ланецкий не смог назвать другие страны, где существовали бы подобные фонды для пассажиров. Он подчеркнул, что в странах Европы есть система налогов, в том числе и на заграничные полёты. Деньги с них направляют на целевые программы по развитию внутреннего туризма.