В Москве задерживаются самолёты из-за густого тумана

Порядка 20 рейсов отменили или задержали в аэропортах Москвы, сообщают «Известия». Ряд других СМИ сообщают о густом тумане.

Как пишет газета, по состоянию на 08:50 мск в аэропортах Внуково и Домодедово задержали по семь рейсов, а в последнем ещё один — отменили. Также три лайнера задержали в Шереметьево.

В то же время в пресс-службе Внуково опровергают задержки или отмену рейсов из-за тумана — воздушная гавань продолжает работать, несмотря на сложные метеоусловия.

«На 09:30 по московскому времени горизонтальная видимость в аэропорту Внуково — 10 км, вертикальная — 70 метров. Отмен и задержек рейсов по метеоусловиям во Внуково нет», — сообщили РЕН ТВ в пресс-службе аэровокзала.

Ранее сообщалось, что компания S7 запустит прямой рейс из Новосибирска в Стамбул.