В Новосибирскую область приехало больше туристов, чем на оба Алтая

В Новосибирскую область по итогам первого полугодия 2022 года приехало больше туристов, чем в Алтайский край и Республику Алтай вместе взятые. Об этом заявила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в Telegram.

По числу принятых туристов регион занял первое место в Сибирском федеральном округе и 12 место по России.

«За январь-июнь этого года Новосибирскую область посетило 508,6 тысячи гостей, что в 1,2 раза выше аналогичного периода прошлого года и на 6% выше показателей самого успешного и открытого 2019 года! Количество размещённых в столице Сибири лиц выше, чем в Республике Алтай (70,2 тысячи) и Алтайском крае (392,2 тысячи) вместе взятых, а также превосходит турпорток за тот же период в Кемеровскую область (293,2 тыс.)», — написала чиновница в своём канале.

Ранее новосибирский журналист побывал в Горном Алтае и рассказал, чем регион удивляет и разоряет путешественников.