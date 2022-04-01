В России начала работать программа развития студенческого туризма
Учащиеся вузов смогут путешествовать по России и проживать в кампусах разных высших учебных заведений на льготных условиях
В России начала работать программа туристического кешбэка, разработанная Минобрнауки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Программа предусматривает поддержку для путешествующих студентов в виде льготного проживания на территории кампусов. Для того чтобы принять участие в программе, нужно оставить заявку на сайте студтуризм.рф.
Глава Минобрнауки Валерий Фальков отметил, что уникальность этой программы заключается в том, что она рассчитана именно на студентов, а туристические маршруты, которые она охватывает, создавали именно студенты.
Программа предусматривает два варианта путешествий: групповые и индивидуальные со стоимостью проживания в кампусе за 17 рублей в сутки.