В России начала работать программа развития студенческого туризма

В России начала работать программа туристического кешбэка, разработанная Минобрнауки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Программа предусматривает поддержку для путешествующих студентов в виде льготного проживания на территории кампусов. Для того чтобы принять участие в программе, нужно оставить заявку на сайте студтуризм.рф.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков отметил, что уникальность этой программы заключается в том, что она рассчитана именно на студентов, а туристические маршруты, которые она охватывает, создавали именно студенты.

Программа предусматривает два варианта путешествий: групповые и индивидуальные со стоимостью проживания в кампусе за 17 рублей в сутки.