В самых популярных местах отдыха на Байкале появился скоростной мобильный интернет

МегаФон провёл масштабную модернизацию сети в районе озера Байкал, которое ежегодно посещают более 1 млн туристов. Связисты установили новые базовые станции и обновили действующие — это позволило вдвое увеличить скорость мобильного интернета.

Большую часть работ провели в популярных туристических местах: на острове Ольхон и по пути на его переправу, на побережье Малого моря, в Прибайкальском национальном парке, Баргузинском государственном природном биосферном заповеднике. Также скоростной мобильный интернет впервые появился в труднодоступных точках побережья: МегаФон стал единственным оператором связи на курорте с горячими источниками Хакусы в северной части озера.

«Отдых на Байкале ежегодно входит в топ российских направлений, а новые возможности для экологического, оздоровительного и событийного туризма только усиливают интерес к региону. Одновременно с этим заметно растёт и мобильный трафик наших абонентов в главных точках притяжения туристов на побережье. Благодаря работе по улучшению качества и расширению покрытия сети МегаФона туристы со всей России смогут оставаться на связи и пользоваться цифровыми сервисами при выборе любого формата отдыха на Байкале», — сказал технический директор МегаФона Алексей Титов.

По данным оператора, за последние два года туристический поток на Байкал увеличился в 2,5 раза, а мобильный трафик российских путешественников — в четыре раза. Наибольшей популярностью отдых пользуется у москвичей: они лидируют и по числу визитов, и по объёму передачи данных (на них приходится 23% от общего трафика).

В этом сезоне на Байкале отдохнуло почти в 3,5 раза больше жителей Алтайского края, чем двумя годами ранее. Также в пять раз вырос и мобильный трафик путешественников из региона. Среднестатистический житель края использует 500 Мб за поездку — этого достаточно, чтобы выложить более 250 фотографий с видами озера в соцсетях.

Развитие технологий связи важно и для местных жителей. Вокруг озера расположено более 80 малых населённых пунктов, где проживают около 100 тысяч человек. Жители небольших поселений теперь также могут пользоваться современными онлайн-сервисами, в том числе для развития частной туристической деятельности.

Добавим, что к 2024 году в Иркутской области и Бурятии ожидают около 3,9 миллиона путешественников. Развитие технологий связи на Байкале в перспективе также поможет внедрить цифровые решения для экологической безопасности озера.