В Таиланде отменили карантин для прибывающих в страну

Власти Таиланда отменили обязательный карантин для прибывающих в страну туристов. Об этом сообщает ТАСС.

Тем, кто привит от коронавируса, помимо паспорта, нужно иметь при себе сертификат и медицинскую страховку, а непривитые люди должны предъявлять результаты ПЦР-теста.

Также отмечается, что в стране постепенно снимаются коронавирусные ограничения. В Бангкоке и 30 провинциях королевства открываются ночные клубы, бары, караоке-центры и другие развлекательные заведения. Их владельцам нужно будет получить разрешение у властей.

Масочный режим до сих пор действует, но в некоторых провинциях обязательное ношение масок на открытом воздухе начали отменять.

Ранее сообщалось, что в Турции с 1 июня отменили требование о предоставлении ПЦР-тестов для туристов, приезжающих в страну.