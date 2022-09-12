«В ужасе от пробок». Американка рассказала изданию из США об отдыхе на Алтае

Американка Сара Линдеманн-Комарова живёт в России без малого 30 лет, с недавних пор она оказалась в Республике Алтай, где столкнулась с небывалым наплывом туристов в 2022 году. В интервью американскому изданию The Christian Science Monitor Сара рассказала, как жители этого региона относятся к увеличившемуся в последнее время турпотоку. Перевод статьи приводит сайт «ИноСМИ».

«Теперь эти люди в ужасе от пробок и того, что от людей не спрячешься», — говорит г-жа Линдеманн-Комарова.

«Сонное захолустье»

Американские журналисты в этой статье пишут, что Сара живёт в «бедной горной республике, расположенной на границе с Монголией». По словам женщины, село Манжерок в Майминском районе, где она обитает и куда впервые попала ещё в 2001 году, раньше было «сонным, бедным захолустьем», которое называют российской Швейцарией. Сюда, по словам американки, в прежние времена заезжали только редкие ценители природы.

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Теперь всё изменилось. Ещё в 2019 году Горный Алтай, по данным The Christian Science Monitor, посетили 2 млн туристов, среди которых оказалось немало иностранцев. А в 2022-м число приезжих, пишут американцы, удвоилось. И теперь это в основном россияне, которые прилетают на самолётах из Москвы и Санкт-Петербурга.

Сара сетует, что в этом году из-за наплыва гостей «цены взлетели до небес, а инфраструктура находится в сложном состоянии».

Плюсы от обилия туристов

Манжерокцев, по мнению Сары, нервируют пробки на дорогах и невозможность уединиться. Однако она справедливо замечает, что для местных жителей это стало экономическим благом, ведь многие научились неплохо зарабатывать на туристах. Они строят домики, которые сдают приезжим, оказывают другие услуги.

«Вопреки шести месяцам жёстких санкций, рубль сейчас силён, уровень занятости и доходов населения стабилен, а внутренняя транспортная сеть работает исправно», — констатирует американское издание состояние российской экономики, что, по мнению журналистов, способствует развитию внутреннего туризма.

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Что известно о Саре Линдеманн-Комаровой

Впервые в нашей стране Сара появилась в 1988 году, тогда она в Москве готовила марафон в поддержку голодающих в Африке. Женщина влюбилась в нашу страну и поступила на родине на факультет политологии, где изучала русский язык, пишет «АиФ».

В 1990-м она попала в новосибирский Академгородок. Ей понравились архитектура и атмосфера этого места. Тут она поступила в аспирантуру, чтобы чувствовать новую страну не в её столице, а в глубинке. Долго жила в Новосибирске, а теперь обитает в Горном Алтае.