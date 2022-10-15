Возле горнолыжного курорта Шерегеш заработал аэропорт

15 октября в Таштаголе открыли взлётно-посадочную полосу для малой авиации. Как сообщает «КП», аэропорт расположен в 20 километрах от популярного горнолыжного курорта Шерегеш.

Отмечается, что в советское время самолёты Ан-2 регулярно выполняли рейсы из Таштагола в Новокузнецк, Кемерово, на Алтай, но с 1993 года взлётно-посадочную полосу длиной 650 метров и шириной 26 метров перестали эксплуатировать. Все эти годы аэропорт использовался лишь для приёма и отправки вертолётов, хотя саму ВПП поддерживали в рабочем состоянии.

Сегодня в аэропорту впервые за долгое время приземлились самолёты — из Омска, Новосибирска, Красноярска и Кемерова. Пока полёты будут совершаться по индивидуальным заявкам. При появлении постоянного спроса будет сформирован график полётов.