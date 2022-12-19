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«Всё продано и перепродано». Эксперт о новогоднем туризме на Алтае

Россиянам рассказали, куда ещё можно успеть купить туры на зимние каникулы

19 декабря 2022, 07:55, Никита Черников

Туры на многие популярные новогодние направления уже распроданы, в том числе и в люксовые отели Алтая. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян. По его словам, в зарубежье самые «сладкие» предложения по отелям в ОАЭ, на Пхукете или на Мальдивах уже закончились. В России многие бюджетные туры надо было бронировать ещё в августе-сентябре.

«Можно забыть про Шерегеш, Красную Поляну, Санкт-Петербург, Калининград, люксовые отели Алтая — там уже все продано и перепродано», — пояснил специалист.

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Но можно ещё успеть купить недельный тур в Египет с вылетом из Москвы за 100 тысяч рублей на двоих — включая перелет, проживание, питание и страховку. Среди российских направлений Мкртчян советует обратить внимание на Крым и Москву — там отели устроили новогодние распродажи. В первом случае сутки на двоих могут обойтись в 2-3 тысячи рублей, во втором в пределах Садового кольца можно найти хорошую гостиницу за 3-4 тысячи.

Ближе к концу декабря в продаже также могут появиться горящие туры — в Осетию, Дагестан, а также в Египет и турецкие Анталью и, возможно, Стамбул.

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