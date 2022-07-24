Высокие цены, плохой сервис и горы мусора. Сибирячка рассказала о проблемах Алтая, с которыми сталкиваются туристы

Омская журналистка Юлия Стрельская рассказала о проблемах Алтая, с которыми сталкиваются туристы. Ее колонка опубликована на портале Om1.ru.

По словам женщины, востребованность направлений внутреннего туризма среди россиян сильно повысили пандемия и спецоперация РФ на Украине. При этом Алтай стал крайне популярным среди москвичей еще в 2020-м. И если по-началу местные и приезжие этому радовались, то уже скоро все изменилось.

«Цены в окрестных магазинах выросли, жилье подорожало, а луга и горы покрылись мусором, с которым службы поселков не справлялись. За два года европейские россияне скупили участки и дома на Алтае, подняв ставки на местном рынке недвижимости так высоко, что алтайцы почесали репу», — отмечает Стрельская.

Как только туристы привыкли «величию и красоте природы», они начали требовать сервиса, но сервис, пишет журналистка, «это не самое сильное место алтайского туризма»: отелей премиум-класса здесь очень мало, а остальные владельцы баз «повышение уровня поняли как повод еще больше поднять цены, прописав наличие отдельной раковины и выдачу дополнительного вафельного полотенца как услугу вип-обслуживания». С тех пор людям с обычными зарплатами ездить на Алтай «стало не очень-то по карману», считает она.

Журналистка отметила, что примерно такая же история наблюдается «почти на всех российских курортах». При этом отдельная тема для разговора — мусор, от которого страдают заповедные зоны на Алтае и Байкале, а на очереди — Хакасия и Кавказ. Все дело в том, что люди приезжают не приобщаться к природе, но потреблять, а местные власти не справляются с наплывом отдыхающих. По мнению Юлии Стрельской, выход из этой ситуации есть: нужно усилить природоохранную власть, ужесточить контроль и штрафы, а туристам быть аккуратнее к природе и более жесткими — в отношении сервиса.

«Платить все равно придется, но хотелось бы, чтобы спустя лет пять нам было за что платить. Иначе, видимо, нас ждет вид на мусорные горы и реки помоев из окна хибары с дыркой для туалетных дел», — заключила она.

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