"Жемчужина" средневековой России: фотопрогулка по Выборгскому замку

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Выборгский замок - военный замок, сооруженный на острове в Финском заливе в 1293 году. С него началась история Выборга.

В России это один из немногочисленных полностью сохранившихся памятников западноевропейского средневекового военного зодчества.

Замок был основан шведами в ходе Третьего крестового похода на Карельскую землю - союзников Нижнего Новгорода. В ходе раскопок в 80-х годах на острове был обнаружен укреплённый пункт карел, разрушенный взявшими его шведскими войсками.

Шведы окружили возвышенную часть острова стеной, а в центре возвели каменную башню, названную в честь норвежского короля, крестителя Скандинавии Олава Святого.

Вплоть до 1710 года Выборгская крепость оставалась неприступной, пока её не завоевал Петр I.

В 1564 году главная башня надстраивается до 7 этажей, причем верхняя часть получила восьмигранную форму с прорезанными в трёхметровых стенах пушечными бойницами. В кладке донжона (главная башня в европейских феодальных замках) впервые используется кирпич. Этот облик сооружения в основном сохранился до наших дней.

В 1964 году Министерство обороны СССР передало замок под будущий музей.

В данный момент тут идет реставрация башни, и она закрыта для посетителей. В теплое время года здесь проводятся массовые рыцарские турниры.