Звонок в call-центр и сурдоперевод. Современные справочные видеотерминалы появились на вокзале Барнаула

На железнодорожном вокзале Барнаула установили интерактивные справочные видеотерминалы. Их можно найти в кассовом зале и зале ожидания, сообщает Минтранс Алтайского края.

Через терминалы можно круглосуточно получить информацию о расписании поездов и работе вокзальных комплексов. Данные можно найти через меню, введя свой вопрос при помощи сенсорной клавиатуры. Другой вариант — связаться по видео с сотрудником call-центра. Этой услугой могут воспользоваться и пассажиры с нарушениями слуха, поскольку терминал поддерживает функцию сурдоперевода.

Ранее сообщалось, что с 2025 года в аэропорту Барнаула начнётся ремонт взлётно-посадочной полосы. По плану реконструкции предусмотрен модернизированный терминал: с телетрапами, современными зонами ожидания и автоматической регистрацией. В ходе реконструкции аэродрома будет построена новая взлётно-посадочная полоса, которая позволит не закрывать на время аэропорт. В нём появятся современное светосигнальное оборудование и перроны, подходящие к телетрапам.