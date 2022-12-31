Убрать за 60 минут: 12 хитростей, как быстро и качественно навести чистоту к Новому году
К концу года принято приводить в порядок не только дела, но и дом
31 декабря 2022, 13:55, ИА Амител
Предновогодняя генеральная уборка — важный элемент подготовки к празднику. Однако дело это весьма хлопотное, утомительное и, чего греха таить, нелюбимое — как многими хозяйками, так и абсолютным большинством их домочадцев.
Но если взять на вооружение эффективные советы от гуру чистоты и порядка, даже с генеральной уборкой можно справиться за минимум времени, получив удовольствие как от процесса, так и от результата.
Руководитель барнаульской клининговой компании Татьяна Теслева рассказала, как организовать процесс, чтобы не бегать с тряпкой и горящими глазами по дому, срываясь на путающихся под ногами членов семьи.
1. Приготовьте инвентарь и средства заранее, чтобы не отвлекаться на их поиски. В клининговых компаниях используют специальные тележки-органайзеры, дома можно взять большой таз или коробку — главное, чтобы все было под рукой.
Профессиональные клининговые компании имеют в арсенале набор средств для каждого типа загрязнения. В быту же не стоит покупать много «химии» на все случаи жизни, гораздо удобнее пользоваться универсальными средствами. Необходимый минимум: жидкость для мытья посуды, спрей-антижир, средство для стёкол, зеркал и блестящих поверхностей, очиститель для сантехники, жидкость для мытья полов. Проверьте, есть ли в достаточном количестве стиральный порошок и кондиционер для белья — стирать придётся много.
Кроме того, понадобится несколько тряпочек из микрофибры.
«Это лучшая ткань для уборки, она отлично впитывает и удерживает пыль, грязь, влагу, благодаря большему внутреннему пространству между волокнами, нежели в обычной ткани», — объясняет Татьяна Теслева.
Очень удобно распределить салфетки по цветам для разных целей — для мебели, для стен и натяжных потолков, для сухой уборки и так далее.
Приготовьте резиновые перчатки, пару хозяйственных губок, швабру, пылесос с насадками для уборки пола, мебели и узких щелей. Может пригодиться старая зубная щётка — она поможет вычистить труднодоступные места.
12. Расхламление помещений. Генеральная уборка включает также наведение порядка в шкафах, документах, домашней аптечке, холодильнике, библиотеке — однако это лучше сделать в отдельное время. Идеально — в качестве подготовительных этапов. Перебрать сотни вещей и вещиц, сверить сроки годности, отсортировать и подремонтировать за один раз очень сложно — вы устанете не только физически, но и морально.
Генеральная уборка — это как в русской пословице: глаза боятся, а руки делают, считает наш эксперт. При правильно организованной работе среднее время, затраченное на одну комнату, составляет 20-30 минут, то есть на однокомнатную квартиру понадобится не больше часа. Зато после того как вы всё отчистите и выбросите весь хлам, можно смело наряжать ёлку и украшать дом к Новому году.
Комментарии 5