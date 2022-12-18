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Ушки из картона и платья из шторы. Как проходили советские детские утренники

Ностальгические фото о беззаботном детстве

18 декабря 2022, 06:21, ИА Амител

Фото: ТАСС, humus.livejournal.com, из свободных источников

Почти у всех у нас есть фотографии с новогодних утренников. В костюме у ёлочки, в хороводах, с Дедом Морозом. Из поколения в поколении почти ничего не меняется, разве что костюмы становятся всё более сложные или просто купленные. Раньше родителям приходилось изловчаться, чтобы сделать маскарадный костюм. В аптеках скупали вату, бинты, превращали занавески в юбки, а на декор пускали битые ёлочные игрушки и мишуру. Эмоций и тёплых воспоминаний от праздника тогда оставалось гораздо больше.

Суета, мандарины, мама на кухне и целая жизнь впереди.

Комментарии 2

  • Вот все свое советское детство любят вспоминать, как хорошо, весело и беззаботно было. А вот почему тогда на этих групповых снимках детсадовские дети уже суровые такие? И школьные фото у меня такие же.
    18 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, потому что их фотограф не стремился развеселить :-) А детям охота бежать играть. А их построили, вынуждают стоят и фотографируют. Прекрасно помню, как это было. Отрывают от игры, долго выстраивают, ты недоволен, уже даже сердит, ждешь, когда это уже закончится и опять можно будет бегать и играть. Отсюда и лица такие угрюмые :-)
    18 декабря, Гость   Ответить
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