Ушки из картона и платья из шторы. Как проходили советские детские утренники

Ностальгические фото о беззаботном детстве

18 декабря 2022, 06:21, ИА Амител

Фото: ТАСС, humus.livejournal.com, из свободных источников

Почти у всех у нас есть фотографии с новогодних утренников. В костюме у ёлочки, в хороводах, с Дедом Морозом. Из поколения в поколении почти ничего не меняется, разве что костюмы становятся всё более сложные или просто купленные. Раньше родителям приходилось изловчаться, чтобы сделать маскарадный костюм. В аптеках скупали вату, бинты, превращали занавески в юбки, а на декор пускали битые ёлочные игрушки и мишуру. Эмоций и тёплых воспоминаний от праздника тогда оставалось гораздо больше.

Суета, мандарины, мама на кухне и целая жизнь впереди.