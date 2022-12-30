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Уверенное движение вперед. «Альбион-Моторс» показал на видео, что значит быть свободным

Представители центра также поздравили жителей Алтайского края с Новым годом

30 декабря 2022, 15:01, ИА Амител

Ощутить свободу и устремиться к бескрайней линии горизонта за рулем любимого автомобиля, зная, что он преодолеет любые расстояния — не мечта, а реальность. Об этом новое видео от официального дилера EXEED — «‎Альбион-Моторс». Главная героиня видео — Елена Марисина, генеральный директор центра. Кому, как не ей, знать, что открывать неизведанные направления просто, когда каждый километр наполнен уверенностью.

«Желаем вам в новом году осваивать новые маршруты вместе с сильным партнером и ощутить настоящую свободу за рулем», — поздравили жителей края в автоцентре «‎Альбион-Моторс».

Видео снято автосалоном «‎Альбион-Моторс» при поддержке съемочной группы digital- агентства ZAVOD.

Автосалон «Альбион-Моторс», официальный дилер EXEED в Алтайском крае (ООО «Альбион-Моторс»)
Адрес: проспект Калинина, 15е
Тел: 50-22-50
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Комментарии 3

  • А пафоса-то сколько...
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Красивая женщина, хорошая тачка, кратко и по существу озвучено - приятно посмотреть, жаль, что коротко.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • А пристегиваться кто будет? или такие мадамы всевластны и правила с законами не для них?
    31 декабря, Гость   Ответить
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