Уверенное движение вперед. «Альбион-Моторс» показал на видео, что значит быть свободным

Представители центра также поздравили жителей Алтайского края с Новым годом

30 декабря 2022, 15:01, ИА Амител

Ощутить свободу и устремиться к бескрайней линии горизонта за рулем любимого автомобиля, зная, что он преодолеет любые расстояния — не мечта, а реальность. Об этом новое видео от официального дилера EXEED — «‎Альбион-Моторс». Главная героиня видео — Елена Марисина, генеральный директор центра. Кому, как не ей, знать, что открывать неизведанные направления просто, когда каждый километр наполнен уверенностью.

«Желаем вам в новом году осваивать новые маршруты вместе с сильным партнером и ощутить настоящую свободу за рулем», — поздравили жителей края в автоцентре «‎Альбион-Моторс».

Видео снято автосалоном «‎Альбион-Моторс» при поддержке съемочной группы digital- агентства ZAVOD.

Автосалон «Альбион-Моторс», официальный дилер EXEED в Алтайском крае (ООО «Альбион-Моторс»)

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