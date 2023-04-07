В Алтайском крае из-за небрежности загорелось 10 гектаров пасеки

Всего за 6 апреля в регионе ликвидировали 51 пожар, из них 44 – горение травы и мусора

07 апреля 2023, 22:25, ИА Амител

Фото: t.me/ugochs22

В Солонешенском районе на местной пасеке утром 7 апреля загорелась сухая трава. Как рассказали в управлении Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ, растительность горела на площади 10 гектаров.

Причиной пожара стала небрежность жителей, которые не соблюдали правила пожарной безопасности рядом с сухой травой, подчеркнули спасатели.

Всего за 6 апреля в регионе ликвидировали 51 пожар, из них 44 – горение травы и мусора. Средствами космического мониторинга в регионе уже не первый день фиксируется более сотни термически активных точек, отметили в краевом главке МЧС.