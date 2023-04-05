В Барнауле более 30 человек пострадали в ДТП с общественным транспортом в 2023 году

Перевозчикам пришлось напомнить о том, что водители должны соблюдать дорожную дисциплину

05 апреля 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: vk.com/incident22

В Барнауле за первые три месяца 2023 года произошло 25 дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта, пишет "Банкфакс".

"12 случаев – это столкновения с другими машинами, восемь – падение пассажиров, пять – наезды на пешеходов. В этих авариях пострадали 32 человека, которые получили травмы разной степени тяжести", – рассказали в городской ГИБДД.

В ведомстве отметили, что накануне для снижения числа аварий прошло совещание с представителями 34 транспортных предприятий.

"Перевозчикам пришлось напомнить о том, что водители должны соблюдать дорожную дисциплину. Среди прочего темами для обсуждения стали требования по предрейсовому осмотру и техосмотру автобусов, медосмотру водителей и соблюдению ими режима труда и отдыха, наличию тахографов", – указали в Госавтоинспекции.

Также в Барнауле постоянно проходит профилактическое мероприятие "Безопасный автобус", в ходе которого полицейские выявляют нарушения, совершаемые водителями.