В Барнауле задержали молодого закладчика с 17 свёртками гашиша

На съёмной квартире у 23-летнего подозреваемого нашли ещё 47 "шариков" с запрещённым веществом

10 апреля 2023, 13:30, ИА Амител

Фото: 22.мвд.рф

В Барнауле полицейские задержали 23-летнего курьера-закладчика за покушение на сбыт наркотиков, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Фигуранта взяли на месте преступления, когда он делал очередной "тайник". При досмотре у него изъяли 17 свёртков, а на съёмной квартире нашли ещё 47 аналогичных "шариков". Экспертиза показала, что всё это – почти 45 граммов гашиша.

Отмечается, что молодой человек проживал в городе около трёх лет, официально нигде не работал, а судимостей ранее не было. Розничным закладчиком он трудился с июня 2022 года, всю работу выполнял только на территории Барнаула.

Возбуждено уголовное дело. Парня заключили под стражу.