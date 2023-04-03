В Бийск планируют привезти на утилизацию более 4 тысяч тонн опасных отходов

Вопрос утилизации пестицидов был поднят ещё в 2015 году. Они были собраны, перезатарены и хранились в посёлке Новом, где и решили начать их уничтожение

03 апреля 2023, 17:41, ИА Амител

Фото: egs-group.info

В Бийск доставят 4,4 тысячи тонн пестицидов, которые должны постепенно уничтожить. Как сообщает "Алтапресс", поселок Новый, который входит в состав муниципалитета, выбран в качестве площадки для уничтожения опасных отходов.

Вопрос утилизации пестицидов был поднят ещё в 2015 году. Они были собраны, перезатарены и хранились в посёлке Новом. Тогда было принято решение уничтожать их на месте, а для этого – построить специальную установку, на которую в дальнейшем свозили бы и другие опасные отходы со всего края.

Сроки реализации проекта неоднократно переносились. К 2019 году был план переработать около 5 тыс. тонн отходов агрохимии, однако в Бийск эти отходы так и не доставили. Сейчас Министерство природы Алтайского края вновь подняло вопрос утилизации пестицидов. В Бийск должны привезти примерно 4,4 тыс. тонн отходов.

Сейчас разыгран аукцион на доставку части пестицидов, которые есть на территории региона, – 309 тонн из Поспелихи, Осколково и Бобровки. Утилизация этих отходов обойдётся в 7,6 млн руб.