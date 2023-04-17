В Бразилии предложили создать коалицию для обсуждения ситуации на Украине

Президент Лула да Силва отметил, что Европа и США способствуют продолжению конфликта

17 апреля 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил создать формат по типу G20 для обсуждения ситуации на Украине, сообщает ТАСС.

Такую инициативу глава государства обсудил с лидерами Китая и ОАЭ.

"Группа двадцати [была] создана для спасения [мировой] экономики, которая находилась в кризисе. Сейчас важно создать аналогичный G20 формат, чтобы положить конец этой войне и установить мир", – сказал он.

Лула да Силва отметил, что президенты России и Украины не предпринимают инициатив, чтобы остановить конфликт, а Европа и США способствуют его продолжению.