В Госдуму внесли поправки о пожизненном сроке за международный терроризм

Ужесточить собираются и остальные статьи

08 апреля 2023, 08:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Депутаты Госдумы внесли поправки об ужесточении наказания за международный терроризм вплоть до пожизненного лишения свободы. Об этом заявил глава комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

Как сообщает РИА Новости, в новой редакции наказание будет составлять от 12 лет и вплоть до пожизненного лишения. Сейчас наказание составляет от 10 лет.

Также предлагается ужесточить наказание и по другим схожим статьям. В частности, ужесточить наказание по статье 205 УК РФ "Террористический акт" вплоть до 20 лет лишения свободы (сейчас до 15 лет), по статье 205.1 УК "Содействие террористической деятельности" – максимальную ответственность за вербовку или вовлечение в терроризм предлагается сделать от 7 лет лишения свободы (сейчас от 5 лет).