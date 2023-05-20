В Кузбассе завели дело о халатности из-за исчезновения девочек двух и четырёх лет

Детей впоследствии нашли живыми, они воспитывались в неблагополучной семье

20 мая 2023, 22:30, ИА Амител

Фото: sledcom.ru

В Кемеровской области следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении сотрудников органов системы, после того как в посёлке Ленинском Яшкинского муниципального округа пропали девочки двух и четырёх лет. Об этом сообщили в региональном Следкоме.

По версии следствия, 18 мая около 18:00 две девочки вышли на улицу и домой не вернулись. Их нашли живыми только 20 мая – в трёх километрах от населённого пункта. При этом изначально родители, заметив пропажу, не придали этому значения: они подумали, что детей просто кто-то взял к себе переночевать.

По предварительным данным СК, дети воспитывались в многодетной неблагополучной семье, в детский сад не ходили, а их мать неоднократно привлекали к административной ответственности. Однако органы профилактики мер по изъятию детей не принимали.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование продолжается.