В Кузбассе завели дело о халатности из-за исчезновения девочек двух и четырёх лет
Детей впоследствии нашли живыми, они воспитывались в неблагополучной семье
20 мая 2023, 22:30, ИА Амител
В Кемеровской области следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении сотрудников органов системы, после того как в посёлке Ленинском Яшкинского муниципального округа пропали девочки двух и четырёх лет. Об этом сообщили в региональном Следкоме.
По версии следствия, 18 мая около 18:00 две девочки вышли на улицу и домой не вернулись. Их нашли живыми только 20 мая – в трёх километрах от населённого пункта. При этом изначально родители, заметив пропажу, не придали этому значения: они подумали, что детей просто кто-то взял к себе переночевать.
По предварительным данным СК, дети воспитывались в многодетной неблагополучной семье, в детский сад не ходили, а их мать неоднократно привлекали к административной ответственности. Однако органы профилактики мер по изъятию детей не принимали.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование продолжается.
07:34:43 21-05-2023
Если уволят ОДНщиц и опекавшиц, они с голоду помрут. Потаму как трудиться не приучены
17:05:56 21-05-2023
Сотрудники опеки всегда виноваты - если изымут дитя, то «из нормальных семей детей изымают», «а детском доме хуже» и пр, а не изымут и случись что - халатность. А родителям нерадивым как с гуся вода.