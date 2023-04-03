В Новосибирске прошел пикет против концерта Киркорова

Певец пока никак не отреагировал на обвинения в свой адрес и призыв к отмене его концерта

03 апреля 2023, 22:56, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Новосибирске состоялся пикет в поддержку традиционных ценностей, на котором активисты также выступили против концерта певца Филиппа Киркорова. Об этом сообщает телеканал "Царьград".

Собравшиеся потребовали отменить шоу артиста 5 апреля. По их мнению, оно направлено против морали и нравственности. При этом участники пикета, которых собралось около 50 человек, также призвали и самого Киркорова публично извиниться за своё поведение.

Сопредседатель регионального отделения Культурного фонда России в Новосибирской области Яна Кованько поддержала активистов. По её словам, Киркорову "следует поменять свою идеологию".

Певец пока никак не отреагировал на обвинения в свой адрес и призыв к отмене его концерта.