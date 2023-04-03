В Новосибирске прошел пикет против концерта Киркорова
Певец пока никак не отреагировал на обвинения в свой адрес и призыв к отмене его концерта
03 апреля 2023, 22:56, ИА Амител
В Новосибирске состоялся пикет в поддержку традиционных ценностей, на котором активисты также выступили против концерта певца Филиппа Киркорова. Об этом сообщает телеканал "Царьград".
Собравшиеся потребовали отменить шоу артиста 5 апреля. По их мнению, оно направлено против морали и нравственности. При этом участники пикета, которых собралось около 50 человек, также призвали и самого Киркорова публично извиниться за своё поведение.
Сопредседатель регионального отделения Культурного фонда России в Новосибирской области Яна Кованько поддержала активистов. По её словам, Киркорову "следует поменять свою идеологию".
Певец пока никак не отреагировал на обвинения в свой адрес и призыв к отмене его концерта.
23:09:32 03-04-2023
"следует поменять свою идеологию" - его идеология - бабло, родина там, где сытно и пипл схавает. Всё. Поэтому напрасно призывать к совести, которой нет и в помине.
00:09:41 04-04-2023
Слава Богу ,что люди просыпаются и начинают говорить своё мнение. Помоги нам Господь ходить в чистоте и святости.
08:21:16 04-04-2023
А ваша идеология - нищета и совесть, лёжа на диване?
08:33:31 04-04-2023
Слава Богу ,что люди просыпаются и начинают говорить своё мнение. Помоги нам Господь ходить в чистоте и святости. -------Гореть тебе в геене огненной, лицемерка. Нечего в дни Великого поста в порочном Интернете делать!
09:25:06 04-04-2023
Интернет не весь порочный. Газета, радио, ТВ, интернет, это способы передачи Слова. В нача́ле бы́ло Сло́во — первая строка Евангелия
09:26:09 04-04-2023
"следует поменять свою идеологию" - его идеология - бабло, родина там, где сытно и пипл схавает. Всё. Поэтому напрасно призывать к совести, которой нет и в помине.=======Миллион раз согласна...
09:26:54 04-04-2023
Интересно, Киркоров уже извинялся и за шоу с крестом и за Украину, и опять туда же? Реально принципы у него очень гибкие
09:27:34 04-04-2023
А ваша идеология - нищета и совесть, лёжа на диване?=====8-часовой рабочий день и выживание на свою з/п...
09:45:16 04-04-2023
Убрать его со всех ТВ каналов и радиостанций. Он явный пропагандист ЛГБТ !
09:52:03 04-04-2023
Философские встречи? Плевать он хотел на все наши национальные традиции. Румын , клоун в свои 5 и 5 он ведёт себя последний засранец. И хорошо , что русские люди поняли на конец , что это всё дрянь и место ему не на сцене!
10:46:20 04-04-2023
А давайте оставим только балет и керамику, а остальное запретим.
11:07:44 04-04-2023
Пожалуйста, если кто-то знает, а какие у нас на текущий момент традиционные ценности и идеология? Список, если можно.
12:07:45 04-04-2023
Мужчина женится на женщине, это традиционно
12:50:35 04-04-2023
людям делать нечего. Не нравится артист- не идите на его концерт!
12:52:16 04-04-2023
Мужчина женится на женщине, это традиционно--- а на ком жженился Киркоров?
13:42:59 04-04-2023
а знаете, что Киркоров сиськи сделал? и еще, зачем-то, кубики на животе))
#ябытожезапретила
13:46:37 04-04-2023
Гость, " если кто-то знает"
союз мужчины должен быть только с женщиной, и никак иначе.
13:53:53 04-04-2023
а на ком жженился Киркоров? --- вот именно. Он считает обязательно женится на женщине или он считает, что есть варианты?
13:59:29 04-04-2023
Не нравится артист- не идите на его концерт! --- так они и не пойдут, они боятся, что пойдут с неокрепшими мозгами и мозги сдвинутся. Согласен, что если концерт не нарушает закон - до свидания. Идите перед депутатами митингуйте, чтобы закон в сторону традиционных ценностей меняли. Или перед проверяющими органами, чтобы проверяли на соответствие закону
16:37:35 04-04-2023
а на ком жженился Киркоров?------------На Даве,а еще он копрофил.